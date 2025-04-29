Köpekleri sahiplendi evde parçalayıp öldürdü: Doktor tutuklandı

Ankara’da akıllara durgunluk veren bir vahşet yaşandı. Sokak köpeklerini sahiplendiği iddia edilen doktor Muhammet Mustafa Duman, hayvanları evinde parçalayarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Duman’ın köpeklerle birlikte eve girdiği ve bir süre sonra poşetlerle dışarı çıktığı anlar yer aldı. Gözaltına alınan Duman, 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

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