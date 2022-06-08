İstanbul'da akıl almaz tuzak! Sahte hesap açıp gönül ilişkisi kurduğu kişiyi öldürdü

İstanbul Beyoğlu’nda 4 ay önce başlayan husumet akıl almaz bir cinayetle son buldu. 21 yaşındaki Ebubekir Sıddık D. mahalleden kız arkadaşı olan Ebru Y. ile plan yaptı. Ebru Y., Ebubekir Sıddık D.’nin husumetlisi Fatih Doğan ile Instagram üzerinden bir arkadaşlık kurdu. 15 gün boyunca Doğan ile konuşan Ebru Y. olay günü bir kafede buluşma ayarladı. Kafede kız arkadaşı sandığı Ebru Y. ile buluşan Fatih Doğan, bir süre sonra aynı yere gelen Ebubekir Sıddık K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ebru Y. ve Ebubekir Sıddık D.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.