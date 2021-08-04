İstanbul’da 3 katlı binanın altında tarih yatıyor! Gizemli tarihe açılıyor

İstanbul'un kadim yüzünü yansıtan ilçesi fatih pek çok tarihi mirasa ev sahipliği yapıyor. Saray ve camilerin yanı sıra gizli saklı kalmış asırlara meydan okuyan yapılar da var. İşte bunlardan biri de Müftü Hamamı Sokak'ta bulunan Bizans dönemine ait su sarnıcı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN