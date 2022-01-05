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İstanbul’da 18 yaşındaki genç intihar etti! Ardında bıraktığı not tüyler ürpertti

İHA
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Giriş: 05.01.2022 15:43
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde evden çıkmasının ardından saatler geçmesine rağmen geri dönmeyen 18 yaşındaki gencin ailesi endişelendi. Çocuklarının telefonuna ulaşamayan aile, kullandıkları diğer eve gittiklerinde kilitli kapıyı açamadı. İçeriye giren itfaiye ile polis ekipleri, gencin cesedi ile karşılaştı. Canına kıyan gencin bıraktığı not ekipleri şaşkına çevirdi.

İstanbul Sancaktepe'de ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Onur Alp Suluhan 1 Ocak Cumartesi günü sabah sularında evden dışarı çıktı. Uzun zaman eve geri gelmemesi üzerine babası oğluna telefonla ulaşmaya çalıştı.

YAZLIKLARININ ANAHTARINI BULAMADILAR

Telefonu kapalı oğullarına ulaşamayan öğretmen çift akrabalarına haber verdi. Baba Bekir Suluhan ve Anne Kezban Suluhan, Yenidoğan Mahallesinde yaz aylarında kaldıkları evin anahtarını, o an bulundukları evde göremeyince oraya gittiler. Kapının kilitli olduğunu gören çift, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

EKİPLER İÇERİ GİRDİKLERİNDE…

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 katlı evin çatı katının penceresini kırarak içeriye girdi. İçeriye giren itfaiye ekipleri yoğun doğalgaz kokusuyla ve hareketsiz yatan genç ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kapının açılmasıyla içeriye giren öğretmen çift oğullarının cansız bedeni karşısında göz yaşlarına boğuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri fenalık geçiren aile sakinlerine ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri şerit çekerek bina önünde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede tüm bulguları araştırdı. Yapılan incelemelerin ardından 18 yaşındaki Onur Alp Suluhan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"HAVAYA UÇARSINIZ"

Doğalgaz borusunu açtıktan sonra havayı soluyarak intihar eden gencin intihar öncesinde bir kağıda "İçeri girdiğinizde çakmak çakmayın, elektrikleri açmayın, havaya uçarsınız" yazarak not bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan işlemlerin tamamlanmasının ardından 18 yaşındaki genç, memleketi Sinop Gerze'de 4 Ocak Salı günü toprağa verildi.

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