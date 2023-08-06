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İstanbul'a yağış geliyor | Meteoroloji tarih verdi! Eyyam-ı bahur gidiyor… (5 günlük haritalı hava durumu tahminleri)

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Giriş: 06.08.2023 16:03
Türkiye genelinde etkili olan ve insan yaşamını olumsuz etkileyen "eyyam-ı bahur" sıcakları ne zaman sona erecek? Merakla beklenen haber Meteoroloji’den geldi. Hava durumu tahminlerinin yer aldığı son 5 günlük haritalı hava durumu tahminlerinde sıcaklıklardaki büyük düşüş dikkat çekti. Diğer yandan Son tabloyu Hava Tahminleri Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber’e özel Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açıkladı. İstanbul'a müjdeyi verdi. Peki, hangi illerde hava sıcaklıkları düşecek, hangi illerde yağmur bekleniyor. Büyükşehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Konya, Kayseri, Ordu ve deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte 7 Ağustos – 11 Ağustos 2023 il il hava durumu tahminleri…
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