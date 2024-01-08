08 Ocak 2024, Pazartesi
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İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber’de yanıtladı
Salı gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor. İstanbul için de kar yağışı uyarısı var. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, "Maalesef kar yok yağmur olarak düşünüyoruz. Ama yüksek kesimlerde Tekirdağ, Marmara’nın doğusu, Çatalca gibi kesimlerde kar yağışı görülebilir ama tabii ki çok etkili değil." dedi.