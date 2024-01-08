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İstanbul'a kar olasılığı azalıyor! Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı görülebilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 09:50
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Çarşamba günü ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra tüm yurtta kar yağışı bekleniyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Artık gözler 'kar ne zaman yağacak' sorusunda. Peki beklenen kar geliyor mu? İstanbul için verilen kar yağışı tarihi değişti. İstanbul'da kar olasılığı azalmaya başladı. Sıcaklık "ısı adası" etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Kıyılarda yağmur iç kesimlerde kar görülebilir.
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