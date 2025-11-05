05 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik felç, yoğunluk yüzde 89’a ulaştı!
İstanbul’da etkili olan yağış, mesai çıkışıyla birleşerek trafiği kilitledi. Yoğunluk yüzde 89’a çıkarken köprü girişleri ve ana arterler adeta durma noktasına geldi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, Avrupa–Anadolu geçişlerinin tamamen tıkandığını, alternatif güzergâhlarda ise nispeten akış olduğunu aktardı. AKOM’un uyardığı serin ve yağışlı hava devam ederken sürücüler tedbirli olmaya çağrıldı.