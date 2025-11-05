05 Kasım 2025, Çarşamba

İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik felç, yoğunluk yüzde 89’a ulaştı!

Giriş: 05.11.2025 17:38
İstanbul’da etkili olan yağış, mesai çıkışıyla birleşerek trafiği kilitledi. Yoğunluk yüzde 89’a çıkarken köprü girişleri ve ana arterler adeta durma noktasına geldi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, Avrupa–Anadolu geçişlerinin tamamen tıkandığını, alternatif güzergâhlarda ise nispeten akış olduğunu aktardı. AKOM’un uyardığı serin ve yağışlı hava devam ederken sürücüler tedbirli olmaya çağrıldı.
