İstanbul yağmura teslim oldu: Trafik felç, yoğunluk yüzde 89’a ulaştı!

İstanbul’da etkili olan yağış, mesai çıkışıyla birleşerek trafiği kilitledi. Yoğunluk yüzde 89’a çıkarken köprü girişleri ve ana arterler adeta durma noktasına geldi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, Avrupa–Anadolu geçişlerinin tamamen tıkandığını, alternatif güzergâhlarda ise nispeten akış olduğunu aktardı. AKOM’un uyardığı serin ve yağışlı hava devam ederken sürücüler tedbirli olmaya çağrıldı.

