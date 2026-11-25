HGS’de usulsüz tahsilatlar iade edilecek: Yasal takip durduruldu!

Gündemde en çok tartışılan konular arasında yer alan HGS'deki usulsüz tahsilatlara ilişkin bu hafta başında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kredi kartına bağlanmış HGS geçişlerinde artık sıkıntı olmayacağını, yasal takibin durdurulduğunu ve usulüne uygun yapılmamış bütün ödemelerin iade edileceğini bildirdi.