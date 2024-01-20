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İstanbul Üsküdar'da otoparkta yangın! Çok sayıda ekip bölgede

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Giriş: 20.01.2024 14:19
İstanbul Üsküdar'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı. 4 katlı otoparkta çıkan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Üsküdar’da otoparkta yangın! Ekipler bölgede
Üsküdar'da otoparkta yangın! Ekipler bölgede
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