İstanbul trafiğine korona darbesi! Okullar kapandı, toplu ulaşım azaldı ve trafik arttı

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 6 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse Türkiye’de de rastlandı ve 18 vaka tespit edildi. Koronavirüs tehdidi nedeniyle birçok tedbirler alınırken okullar da tatil edildi. İstanbul’da okulların tatil olmasına rağmen toplu ulaşım yüzde otuz azalırken trafik yoğunluğu hala yüzde 50 seviyelerinin üstünde seyrediyor.