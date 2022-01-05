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İstanbul Kartal’da dörtyol ağzında kaza: Yaralılar var

İHA
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Giriş: 05.01.2022 01:52
Güncelleme:05.01.2022 01:56
Kartal’da dörtyol ağzında gerçekleşen kazada hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin vurması sonrası hafif ticari araç park halindeki tırın altına girdi iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22:20 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi ve Betül Sokağın kesişiminde meydana geldi.

İddaya göre Betül sokak içerisinden süratle gelen Fiat marka 34 ZN 9812 plakalı otomobil cadde üzerinde seyreden Celal Çalanlı kontrolündeki 41 D 6340 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sokak üzerinde park halinde bulunan tırın altına girdi. Celal Çalanlı ve yolcu koltuğunda olan kişi hafif şekilde yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşlar kazayı 112 acil çağrı merkezine iletti. Olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MAHALLELİ TIRLARDAN ŞİKAYETÇİ
Kazanın olduğu dörtyol kesişiminde çok sık kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri tırların park edilmesi sonrası araçların ve yayaların birbirini göremediği için şikayetçi. Vatandaşlar yasak olduğu halde caddeye park edilen tırlar için yetkililerden yardım bekliyor.

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Kaza anını gören Sevtap Ünal, "Siyah araba karşı taraftan dümdüz geliyordu yukarı doğru çıkıyordu. Karşı taraftan gelen beyaz araba aniden çıkarak siyah arabaya çarptı ve tırın altına girdi. Yaralılar vardı hastaneye götürüldü." dedi.

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