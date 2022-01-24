24 Ocak 2022, Pazartesi
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İstanbul kar altında! A Haber ekipleri sıcak noktalarda | D-100 yeniden ulaşıma açıldı
Yurdun büyük bölümü kar altında. Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar ve tipi birçok noktada ulaşımı aksattı. İstanbul - Ankara arası ulaşım uzun süre ulaşıma kapatıldı. İstanbul için de uyarı ve önlemler var. A Haber ekipleri sıcak duraklarda haber nöbetinde.