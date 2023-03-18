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İstanbul Kadıköy’de katliam! 34 kedi ölü bulundu: Birkaç saat aralıklarla...

DHA
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Giriş: 18.03.2023 11:33
Dehşete düşüren olay İstanbul’un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri tarafından sokakta beslenen yaklaşık 34 kedi, ölü bulundu. Kimi mahalle sakinlerinin ise evinde beslediği kediler kayboldu. Polis yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken İlçe Tarım Müdürlüğü ise ölen kedilerden aldığı numuneleri laboratuvara gönderdi. Sokaktaki kedileri besleyen ve evindeki 4 yaşındaki kedisi kaybolan mahalle sakini Çağla Göksu, “Kendi kedimi ararken komşu bahçelerde ölü kediler gördüm. Yani büyük bir katliam. Birkaç saat aralıklarla hayvanlar öldü" dedi.
Kadıköy’de katliam! 34 kedi ölü bulundu
Kadıköy’de katliam! 34 kedi ölü bulundu
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