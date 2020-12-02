İstanbul İstiklal Caddesi'ne girişlere koronavirüs tedbirleri kapsamında sayı sınırı getirildi

Büyükşehirlerde önemli meydanlara giriş sayısına kısıtlama getiriliyor. İstanbul'da İstiklal Caddesi de kısıtlama uygulanacaklar listesinde... Kaymaklık tarafından alınan karar gereği yarın (3 Aralık) saat sabah 10 itibariyle caddeye giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak. Caddede aynı anda 7 binden fazla kişinin bulunmasını izin verilmeyecek. Cadde anbean drone ile takip edilecek. A Haber muhabiri Mahmut Keşan caddedeki son durumu canlı yayında aktardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne giriş ve çıkışlara sayı sınırı getirildi. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Twitter hesabından alınan yeni kararla igili açıklamalarda bulundu:

"Değerli İstanbullular yarından itibaren Korona virüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi'ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık.

Caddedenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanına kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişleri geçici olarak durduracağız.

1- Değerli İstanbullular yarından itibaren #Koronavirüs tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için #İstiklalCaddesi'ne girişleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sınırlandırdık. pic.twitter.com/EzDjuCF264 — Mustafa Demirelli (@mustafadmirelli) December 2, 2020

Aynı zamanda yüz yüze gelecek şekilde yürümenin bulaş riskini daha da artırması nedeniyle tramvay yolu orta nokta kabul edilerek herkesin sağdan yürümesine karar verdik. Kısıtlama yarın saat: 10.00 'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Caddenin kalabalık olması ve bulaş riskini azaltmak için bu kararı almak durumunda kaldık. Caddedeki tüm esnaf ve iş yeri sahiplerimizden, vatandaşlarımızdan ve gezmeye gelen tüm yabancı misafirlerimizden bizi anlayışla karşılamalarını ve bu kısıtlamalara uymalarını bekliyoruz"

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