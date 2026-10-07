İstanbul Boğazı'nda gezi teknesi dehşeti: Derin Mermerci'nin yalısına çarptı

İstanbul Boğazı'nın Üsküdar Vaniköy açıklarında gece saatlerinde seyreden “Bosfor” adlı gezi teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Derin Mermerci'ye ait tarihi yalının iskelesine çarptı. Saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada yalı ve iskelede ağır maddi hasar oluştu. Kazanın yalıda kimsenin bulunmadığı sırada yaşanması olası bir faciayı önlerken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Mermerci, dava açacağını açıkladı.