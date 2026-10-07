NUSRET-2026 başladı: 24 ülkeden katılım

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NUSRET-2026 Davet Tatbikatı, 6-16 Ekim 2026 tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de gerçekleştiriliyor. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 ile Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurlarının da katıldığı tatbikatta 20 gemi, 5 hava aracı, insansız sistemler ve yaklaşık 870 personel görev alıyor. Tatbikatın amacı, mayın tehditlerine karşı tespit ve etkisiz hale getirme kabiliyetlerini geliştirmek.