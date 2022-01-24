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İstanbul - Ankara yolu ulaşıma açıldı! Son durumu Bolu Valisi Ahmet Ümit A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 24.01.2022 10:33
Son dakika haberi... Yurtta yoğun kar yağışı ulaşımı engellemeye devam ediyor. Peki yollarda son durum ne? Ulaşıma açıldı mı? Bolu Valisi Ahmet Ümit, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

İstanbul - Ankara arasında kara ulaşımı durmuş, TEM ve D-100 trafiğe kapatılmıştı. Peki son durum ne? Trafik açıldı mı? Bolu Valisi Ahmet Ümit, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

Vali Ümit, "Dün akşamdan bu yana 21 itibariyle Bolu'ya girişler kapanmıştı. Bolu'dan çıkışlar vardı ama girişler kapanmıştı. O saatten itibaren başlayan hummalı bir çalışma neticesinde bugün sabah saat 8.15 itibariyle yollarımız açıldı. Şu anda Anadolu otoyolumuz hem Ankara istikametine hem İstanbul istikametine üç şerit olarak açık bulunuyor. D-100 karayolumuz da çift yönlü ancak tek şeritli ve kontrollü olarak trafiğe açık. Herhangi bir problemimiz yok." ifadelerini kullandı.

D-100 karayolunda ulaşım yeniden sağlandı D-100 KARAYOLUNDA ULAŞIM YENİDEN SAĞLANDI

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