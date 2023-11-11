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İsrail Şifa Hastanesi’ni hedef aldı! Ameliyatlar durdu sağlık sistemi çöktü

A Haber
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Giriş: 11.11.2023 11:57
Katil İsrail, 50 binden fazla sivilin sığındığı Şifa Hastanesi’ni geceden beri hedef alıyor. Hastanede yakıt tamamen tükendi ameliyatlar durdu. Hastane tamamen kuşatılmış durumda. Bölgeden son gelişmeleri A Haber programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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