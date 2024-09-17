17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İspir’de sağanak yağış etkili oluyor

İspir’de sağanak yağış etkili oluyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2024 10:58
Erzurum’un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
İspir’de sağanak yağış etkili oluyor
İspir’de sağanak yağış etkili oluyor
Zeugma Mozaik Müzesi gelenlerin akınına uğruyor
Zeugma Mozaik Müzesi gelenlerin akınına uğruyor
Polisin ’dur’ ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı
Diş tedavisinin uzamasına kızan vatandaş kliniği taradı
Diş tedavisinin uzamasına kızan vatandaş kliniği taradı
Rengarenk flamingolar mest ediyor
Rengarenk flamingolar mest ediyor
Makas atan sürücü kamerada
Makas atan sürücü kamerada
Narin cinayeti! Uzman isim: Şeytani planlar
Narin cinayeti! Uzman isim: Şeytani planlar
Gaziantep’te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Samsun’dan tıbbi sülük ihracatı
Samsun'dan tıbbi sülük ihracatı
İneklerini 4 katlı apartmanda bakıyor
İneklerini 4 katlı apartmanda bakıyor
Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?
Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Daha Fazla Video Göster