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Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada

Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 19:36
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem anında bazı vatandaşların kapalı mekanlardan dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 26 Aralık Salı günü saat 18:00’de gerçekleşen depremin, yerin 10.11 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Depremin ardından Yalvaç ve çevresindeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadığı belirtildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı veya mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
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Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada
Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada
Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada
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