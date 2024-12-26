Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem anında bazı vatandaşların kapalı mekanlardan dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 26 Aralık Salı günü saat 18:00’de gerçekleşen depremin, yerin 10.11 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Depremin ardından Yalvaç ve çevresindeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadığı belirtildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı veya mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

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