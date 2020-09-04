İSKİ ve İGDAŞ kurumlarına nasıl zarar verildi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li yönetim görevi devraldığından bu yana megakentte skandalların ardı arkası kesilmedi. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSKİ ve İGDAŞ, fatura skandalları ve bir türlü tamamlanamayan altyapı çalışmaları ile gündeme geldi. 1 yılı aşan bu dönemde, susuzluk ve çevre felaketleri de İstanbulluların çilesi oldu. Peki bu süreçte neler yaşandı? Detaylar haberimizde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li yönetim görevi devraldığından bu yana megakentte skandalların ardı arkası kesilmedi. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSKİ ve İGDAŞ, fatura skandalları ve bir türlü tamamlanamayan altyapı çalışmaları ile gündeme geldi. 1 yılı aşan bu dönemde, susuzluk ve çevre felaketleri de İstanbulluların çilesi oldu. Peki bu süreçte neler yaşandı? Detaylar haberimizde...