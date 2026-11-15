Avrupa'da ABD'ye güven sarsılıyor! Ortak ordu çağrısı güçlenirken Polonya'dan darbe iddiaları yükseldi

ABD ile Avrupa arasındaki güvenlik tartışmaları derinleşirken 11 AB ülkesinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 71'i ortak Avrupa ordusunu destekledi, yüzde 35'i ise ABD'yi güvenlik tehdidi olarak gördü. A Haber muhabiri Alpaslan Düven'in aktardığı gelişmelere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 42 ülkenin Avrupa güvenliğine ilişkin deklarasyonu kabul ettiğini açıkladı. Polonya'da Almanya kaynaklı darbe girişimi iddiaları da gündeme geldi.