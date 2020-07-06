1994 CHP İstanbul'una dönüş! 60 saat susuz kalan Şileliler İSKİ tankeri önünde sıraya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin 60 saate yakın süredir su veremediği Şile'de halk duruma isyan etti. Vatandaşların tepkisi üzerine su tankeri ile su dağıtan belediyeye AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan tepki geldi. Şenocak "İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.
İstanbul Şile'de farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde 60 saate yakındır su verilmediği belirtilerken, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.
Halk suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.
"EKOFELAKET"
Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "CHP'li İBB'den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.
(Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmadan önce su kuyruğuna giren vatandaşlardan bir kare)
CHP'li İBB'den tarihi hizmet.— Bayram Şenocak 🇹🇷 (@bayramsenocak) July 6, 2020
Geçmişe yolculuk başladı,
1994 öncesi CHP İstanbul'una
dönüş...
(Fotoğraflar Şile,
5Temmuz 2020)
İstanbul'a bu kabusu
yaşatan Başkan'a kısaca
EkoFelaket diyoruz! pic.twitter.com/EcZh056i7X
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