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Portekiz farkı üçe indirdi!
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Portekiz farkı üçe indirdi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Portekiz, Bernardo Silva’nın 93. dakikada attığı golle Danimarka karşısında skoru 4-1’e getirdi.

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