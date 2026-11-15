Marmara için sarı kodlu alarm! Sağanak ve fırtına vurdu: İşte dakika dakika hava durumu

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış ve sıcaklıklardaki ani düşüş günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarıda bulunduğu kritik hava şartlarına dair son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz, hem bölgede devam eden yağışın seyrini hem de hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumunu paylaştı.