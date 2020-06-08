İGDAŞ, hâkime başkasının faturasını ödetti
İBB iştiraklerinden İGDAŞ’ın, başka abonesinin yüklü doğalgaz faturalarını bir mahkeme başkanına yanlışlıkla ödettiği ortaya çıktı. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; durumu, fahiş bir faturayı görünce fark eden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Vergi Mahkemesi Başkanı Recep Taş, aylarca mağdur edildiğini savunarak şikâyetçi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ'ın, başka abonesinin yüklü doğalgaz faturalarını bir mahkeme başkanına yanlışlıkla ödettiği ortaya çıktı. Durumu, fahiş bir faturayı görünce fark eden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Vergi Mahkemesi Başkanı Recep Taş, aylarca mağdur edildiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu.
İKİ BİN KÜSUR LİRALIK FAHİŞ FATURA
SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgelere göre ilginç olay şöyle gelişti: Hâkim Recep Taş, geçtiğimiz yılın Eylül ayında İstanbul'a tayin oldu. Taş'ın telefonuna geçtiğimiz günlerde bir mesaj geldi. Mesajda, doğalgaz faturas��nın kredi kartıyla ödenmiş olduğu yazıyordu.
FAHİŞ FATURALAR ÖDENDİ
Hâkim, kredi kartı ekstresini incelediğinde aynı dönemde iki fatura ödendiğini gördü. Daha ayrıntılı inceleme yaptığında kredi kartından başka aylarda da peyderpey ödemelerin yapıldığını fark eden Taş, sadece abonesi olduğu dairenin değil, başka bir aboneliğin faturalarının da ödenmiş olduğunu gördü.
Hâkimin durumu fark etmesine neden olan ayrıntı, başkasının 116, 117 ve 116 TL'lik üç ayrı faturasının kredi kartıyla ödenmesinden sonra 2 bin 731 TL'lik fahiş bir faturanın da kendi kartından ödenmesiydi. Daha düşük fatura ödemelerini ilk anda fark edemeyen Hâkim Taş, İGDAŞ'ın yüksek faturalarından genel şikâyetler olduğu dönemde kendi faturasının da çok yüksek olduğunu anladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Vergi Mahkemesi Başkanı Recep Taş, bunun üzerine İGDAŞ tarafından otomatik ödeme talimatının bulunduğu abonenin kime ait olduğunu, doğalgaz tüketiminin var olup olmadığının araştırılmasını istedi. Taş, ayrıca bu aboneye ait kendisinin otomatik talimatı bulunmadığı halde kimler tarafından bu talimatın verildiğinin araştırılmasını da talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak dolandırıldığını ileri süren Mahkeme Başkanı Recep Taş'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Dilek Yaman/Sabah)
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