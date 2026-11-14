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Ordu'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ordu'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da seyir hâlindeki bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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