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Esenler'de iş yerlerini ve evleri su bastı! Vatandaş isyan etti: İSKİ telefonumu açmıyor
İstanbul Esenler'de şiddetli yağmurun ardından 3 iş yerini ve bir apartmanın bodrum katını su bastı. Evi su altında kalan Abdullah Berber, "İSKİ'yi arıyorum, alt yapıyı ara diyorlar. Ne gelen var ne giden. Bir burada ki emeklerimize yazık. İSKİ telefonumu açmıyor. Geçen yağmur yağdığında su bastı, İSKİ'ye gittim 'gelip bakacağız' dediler, gelmediler" dedi.
Giriş Tarihi: 18.06.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 17:44
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