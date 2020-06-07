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İSKİ bu kez de Esenyurt'ta boru patlattı! Yollar göle döndü vatandaş isyan etti

skandallarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında patlayan atık su borusu, 'de lağım sularından göl oluşturmuştu. Mağdur olan vatandaşlar da büyük tepki göstermişti. İSKİ, şimdi de 'taki çalışmaları sırasında başka bir boruyu patlattı. Patlayan boru nedeniyle yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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İSKİ BU KEZ DE ESENYURT'TA BORU PATLATTI!

Olay İstiklal Mahallesi Ata Sokak'ta dün meydana geldi. Sokak üzerinde ekipleri kazı çalışması yaptığı sırada su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Aniden gelen su nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı iş yerlerini de su bastı.

İSKİ bu kez de Esenyurt'ta boru patlattı! Yollar göle döndü vatandaş isyan etti | VİDEO İSKİ BU KEZ DE ESENYURT'TA BORU PATLATTI! YOLLAR GÖLE DÖNDÜ VATANDAŞ İSYAN ETTİ | VİDEO

"EZİYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

İş yerine ait deposunu su basan Murat Karagöz, "Koştur koştur geldim. İşte bu haldeyiz. İçerideki malları görüyorsunuz, söyleyecek bir şey yok buna. Hala eziyetimiz devam ediyor. Suyun içinde kaldı her şey. 15 -20 dakika da bu hale geldi" diye konuştu.

Esnaf daha fazla içeriye su gelmesini engellemeye çalışırken, iş yerlerinin önlerini ve su basan depoyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışt��.

Mahallede oturan çocuklar ise akan suda oyun oynadı. İSKİ ekipleri bir süre sonra patlayan su borusuna gelen su akışını kesti.

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