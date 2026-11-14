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İsveç'ten Bosna-Hersek karşısında ikinci gol!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsveç'ten Bosna-Hersek karşısında ikinci gol!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında İsveç, V. Gyökeres'in 11. dakikada attığı golle Bosna-Hersek karşısında skoru 2-0’a getirdi.

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