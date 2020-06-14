14 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: İSKİ Haliç uyarılarını beğendi

’ne bağlı Su ve ’nin () resmi Twitter hesabı Çevre ve Prof. Dr. ’ın konusundaki uyarılarına beğenide bulundu. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; “Haliç’le ilgili yazdıklarımı beğenen İSKİ resmi teşekkürler...” ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2020
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İSKİ HALİÇ UYARILARINI BEĞENDİ

'ne bağlı Su ve 'nin () resmi Twitter hesabı Çevre ve Prof. Dr. 'ın konusundaki uyarılarına beğenide bulundu. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; "Haliç'le ilgili yazdıklarımı beğenen İSKİ resmi teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

İSKİ, RESMİ HESABINDAN BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR'IN AÇIKLAMALARINI BEĞENDİ

sitesi Twitter'da bir kullanıcı; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın 8 Kasım 2019 tarihli paylaşımını hatırlattı. Prof. Dr. Birpınar; 8 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı 'nun 'nin yapımını iptal etmesini eleştirmiş ve "İmamoğlu'na tavsiyemizdir: Haliç tekrar kokulara boğulmadan, Marmara'da alg patlaması oluşmadan, Yavrularımızın daha büyük bedel ödememesi için bugünden gerekeni yapın. Yoksa bu millet size hesabını sorar. Bizler de bu işin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"PROF. DR. BİRPINAR'I DİNLEYİN VE ÖNLEM ALIN"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bir kullanıcı; söz konusu mesajı alıntılayarak; "Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 7 ay önce uyarmış.. Ekrem İmamoğlu; İstanbul Boğazı'nın temizliği ve canlı çeşitliliğini artırma ve korumada hayati öneme sahip Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımını iptal etmişti. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ı dinleyin ve önlem alın.. Mehmet hocam İstanbul aşığıdır.." ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşıma İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İSKİ Genel Müdürlüğü ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabının etiketlenmesi dikkat çekti.

İSKİ, TWEETE BEĞENİDE BULUNDU

İSKİ Genel Müdürlüğü; söz konusu tweete beğeni de bulunması dikkat çekti.

BİRPINAR'DAN İSKİ'YE TEŞEKKÜR

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; İSKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti ve "Haliç'le ilgili yazdıklarımı beğenen İSKİ resmi internet sitesine teşekkürler..." dedi.

KENAN KIRAN / SABAH

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