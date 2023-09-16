İşe ve okula gitmek için zorlu ulaşım maratonu! Minibüse sığmayanlar sarkarak seyahat ediyor

Toplu taşıma araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı kentlerin başında hiç kuşkusuz İstanbul geliyor. Sabah işe ve okula gitmek için minibüs kullananların yaşadığı zorluklara ve görüntülenen manzaralara gelin yakından bakalım.

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