16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İşe ve okula gitmek için zorlu ulaşım maratonu! Minibüse sığmayanlar sarkarak seyahat ediyor

İşe ve okula gitmek için zorlu ulaşım maratonu! Minibüse sığmayanlar sarkarak seyahat ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2023 09:14
Toplu taşıma araçlarının yoğun şekilde kullanıldığı kentlerin başında hiç kuşkusuz İstanbul geliyor. Sabah işe ve okula gitmek için minibüs kullananların yaşadığı zorluklara ve görüntülenen manzaralara gelin yakından bakalım.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşe ve okula gitmek için zorlu ulaşım maratonu!
İşe ve okula gitmek için zorlu ulaşım maratonu!
Camide içen provokatörün görüntüleri
Camide içen provokatörün görüntüleri
Camide alkol içen şahıs yakalandı
Camide alkol içen şahıs yakalandı
İzmir’de hasar gören Atatürk Anıtı tartışması
İzmir'de hasar gören Atatürk Anıtı tartışması
İşe ve okula gitmek için zorlu Ulaşım maratonu
İşe ve okula gitmek için zorlu "Ulaşım maratonu"
İstanbul’da olası depremde en riskli 15 ilçe
İstanbul'da olası depremde en riskli 15 ilçe
Malatya’da 15 katlı 9 bina yıkıldı
Malatya'da 15 katlı 9 bina yıkıldı
Silahlı çatışmaya giren İsveçliler tutuklandı
Silahlı çatışmaya giren İsveçliler tutuklandı
Aksaray’da bilim festivali
Aksaray'da bilim festivali
Kartal’da tekel bayi içinde bıçaklı sopalı kavga
Kartal’da tekel bayi içinde bıçaklı sopalı kavga
Takside tartışma, kapı önünde kavga kamerada
Takside tartışma, kapı önünde kavga kamerada
Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu
Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu
Daha Fazla Video Göster