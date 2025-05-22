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İş insan İnan Kıraç kaçırıldı iddiası: Çalışma başlatıldı

İş insan İnan Kıraç kaçırıldı iddiası: Çalışma başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 22.05.2025 23:58
Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç, devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla bir araca binerek hastaneden kaçırıldı. Resmi vasi kararıyla tedavi süreci yürütülen Kıraç'ın, kendi ve eşi Emine Alagonya'ya yakın çevrelerin yardımıyla hastaneden çıkarıldığı iddia edilirken vasi olarak atanan memurların ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.
İş insan İnan Kıraç kaçırıldı iddiası: Çalışma başlatıldı
İş insan İnan Kıraç kaçırıldı iddias
İş insan İnan Kıraç kaçırıldı iddias
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