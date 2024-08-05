Instagram neden kapatıldı?

Türkiye'deki katalog suçlarla mücadeleye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle önceki gün BTK tarafından erişime kapatılan Instagram, kurallara uyana kadar kapalı kalacak. İşte detaylar...

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