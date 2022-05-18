İnşaatta sır ölüm! 19 yaşındaki kızın cesedini işçiler buldu

Elazığ'da 19 yaşındaki Lütfiye S., inşaat halinde olan 18 katlı bir apartmanın önünde işçiler tarafından hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Emniyet güçleri, şüpheli buldukları ölümün akabinde araştırma çalışmalarına başladı.

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