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Influenza ve gripte artış var! Ne yemeli? Ne içmeli? Ne giymeli? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 10:56
Havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte artan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve vücut ağrıları gibi şikayetlerin yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu, influenza, grip, nezle gibi hastalıklarda da artış yaşanmaya başladı. Hastalıklar neden bu kadar arttı? Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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