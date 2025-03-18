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İmamoğlu’nun diploması hakkında bomba ifade

İmamoğlu'nun diploması hakkında bomba ifade

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 14:01
Güncelleme:18.03.2025 14:01
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun referans gösterdiği Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özalp Tozan'ı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Toza üniversitenin ilk mezunlarının Amerikan diploması aldığını söylerken üniversitenin Türkiye'de denkliği olmadığının altını çizdi. Tozan ayrıca o dönemde öğrencilere bu konuda yanlış bilgi vermediklerini vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun kendisini "bilgi alınacak kişiler" listesine yazma nedenini de açıklarken üniversiteden Türkiye'deki devlet üniversitelerine geçişin mümkün olmadığını ifade etti.
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