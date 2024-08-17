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İlk İslam Ticaret Bankası Müzesi

İlk İslam Ticaret Bankası Müzesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 17:12
Güncelleme:17.08.2024 18:22
Adapazarı Ticaret Müzesi, 1913 yılında Osmanlı'da Türkler tarafından kurulan ilk özel sermayeli banka olma özelliğine sahip. Müze olarak 21 Haziran'da hizmete açılan tarihi bina Sakarya Adapazarı'nda bulunuyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
İlk İslam Ticaret Bankası Müzesi
İlk İslam Ticaret Bankası Müzesi
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