21 Haziran 2023, Çarşamba
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İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtımı yapıldı! Bilal Erdoğan akademisyenlerle buluştu
İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtım toplantısı, Türkiye'nin birçok ilinden gelen rektör ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliğin hedeflerine ve önemine değindi.