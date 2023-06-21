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İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtımı yapıldı! Bilal Erdoğan akademisyenlerle buluştu

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Giriş: 21.06.2023 10:42
İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtım toplantısı, Türkiye'nin birçok ilinden gelen rektör ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliğin hedeflerine ve önemine değindi.
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İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtımı
İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtımı
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