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İki grup arasındaki çatışmayı kayda alan genç: " Dur anne en güzel yerindeyim"

İHA
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Giriş: 17.10.2021 10:27
Adana’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, geçen Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar sokak içerisinde dağıldı ve silahlı çatışma yaşandı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı.

Yaşanan silahlı çatışma anları film sahnelerini aratmadı. Taraflar saklanarak, duvarları siper olarak kullanarak birbirlerine defalarca ateş etti. Bir süre sonra silah sesleri kesilirken, mahallede bulunanlar polis ekiplerini arayıp yardım istedi.
Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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