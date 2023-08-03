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Ihlara Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor! Tarih kokan vadi

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Giriş: 03.08.2023 09:22
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın incisi olarak adlandırılan Ihlara Vadisi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, 14 kilometre uzunluğundaki vadide yürüyüş yapıp fotoğraf çekiyor.
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Tarih kokan vadi
Tarih kokan vadi
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