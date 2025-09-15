Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen V.Y., O.Ç. ve E.S. isimli şüpheliler takibe alındı. Şahısların bulunduğu araç kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN