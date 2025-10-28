28 Ekim 2025, Salı

Iğdır'da şoförlerinden tepki: "Yollar çukur deryasına döndü"
Iğdır’da şoförlerinden tepki: Yollar çukur deryasına döndü

Iğdır'da şoförlerinden tepki: "Yollar çukur deryasına döndü"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 18:56
Iğdır’da yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri, şehir genelindeki yolların bozuk olması nedeniyle tepki gösterdi. Günlük ulaşımı olumsuz etkileyen çukurlar yüzünden araçlarının zarar gördüğünü belirten şoförler, sonunda soruna kendileri müdahale etti. Ellerine kürek alan şoförler toprak doldurdukları el arabaları ile yollardaki çukurları doldurdu. Şöförler, belediyenin ilgisizliğine sitem etti. Vatandaşlar, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Defalarca belediyeye şikayette bulunduk ama hiçbir çözüm üretilmedi" dedi. Şoförler ve mahalle sakinleri, hem araç güvenliği hem de yolcu konforu için yolların bir an önce onarılmasını talep ediyor.
