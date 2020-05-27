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İdlib'de hain saldırı! TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldi | VİDEO

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Giriş: 27.05.2020 17:14
Güncelleme:27.05.2020 17:18
Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

detaylar gelecek...

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