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İçme suyu borusundan çıkanlar hayrete düşürdü! 30 metre uzunluğunda...
Bursa'nın İznik ilçesinde bir mahallede uzun zamandır içme suyu sorunu yaşıyordu. İçme suyu borusunu inceleyen ekipler şoke oldu. Bakın içme suyu borusundan ne çıktı! Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinde bir mahallede uzun zamandır içme suyu sorunu yaşıyordu. İçme suyu borusunu inceleyen ekipler şoke oldu. Bakın içme suyu borusundan ne çıktı?