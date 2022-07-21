İBB'nin spor vadisi projesinden hala haber yok! Küçükköylüler söz verilen spor vadisini istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin en dikkat çekici vaatlerinden biri olan spor vadisinden hala bir haber yok. En yoğun bölgelerden biri olan Küçükköy'e vaadedilen spor vadisi için üç yıldır temel bile kazılmadı. Nüfusu 250 bine yaklaşan Küçükköy'ün sakinleriyse spor vadilerini bekliyor.

Söz verilen bir projenin eksikliğini çekiyorlar. İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bu insanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin 2019'daki yerel seçimlerde vaadettiği Küçükköy spor vadisini bekliyorlar.

Sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin de en yoğun yerleşim alanlarından biri Küçükköy. Bu yüzden bölge halkının spor alanlarına ihtiyacı daha fazla. 2019'daki seçimlerde vaadedilen spor vadisi onlar için çok önemliydi aama hala bir adım atılmadı.

Büyükşehir yönetimi Küçükköy'e 10'dan fazla branşta spor yapılabilecek bir spor vadisini hizmete sunma sözü verdi. Ancak aradan üç yıl geçti projede temel bile kazılmadı.

Küçükköy semti, Yenimahalle, Hürriyet, Karadeniz, Barbaros Hayrettin ve Şemsipaşa gibi beş mahallenin birleşiminden oluşuyor. Toplam nüfus 250 bine yaklaşıyor. Bu da spor alanlarına olan ihtiyacı artırıyor.

Tüm girişimlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminden, resmi cevap alamadıklarını belirten meclis üyesi Mustafa Koral, belediyenin tavrını netleştirmesi halinde alternatif planlarının olduğunu ifade ediyor.