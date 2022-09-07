07 Eylül 2022, Çarşamba
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencileri neden mağdur ediyor? Meclis’ten geçti İmamoğlu’nu geçemedi… Yüzde 40’lık indirim yansıtılmadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrenci İETT kartlarına yönelik indirim kararını 108 gündür uygulamıyor. Peki nedeni ne? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.