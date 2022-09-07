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Videolar Yaşam Videoları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencileri neden mağdur ediyor? Meclis’ten geçti İmamoğlu’nu geçemedi… Yüzde 40’lık indirim yansıtılmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencileri neden mağdur ediyor? Meclis’ten geçti İmamoğlu’nu geçemedi… Yüzde 40’lık indirim yansıtılmadı

A Haber
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Giriş: 07.09.2022 09:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrenci İETT kartlarına yönelik indirim kararını 108 gündür uygulamıyor. Peki nedeni ne? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
İmamoğlu öğrenci ulaşım indirimini veto etti İMAMOĞLU ÖĞRENCİ ULAŞIM İNDİRİMİNİ VETO ETTİ

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