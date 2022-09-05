İşçinin hakkını sömüren CHP'li İBB bünyesindeki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye sert tepki
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işçi katliamı adeta devam ediyor. DİSK'e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası üyesi bir grup, İBB bünyesindeki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de haksızlığa uğradıklarını iddia ederek protesto düzenledi. İBB'ye tepki gösteren grup düşük maaşla çalıştırıldıklarını savundu.
DİSK'e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de sendikal ayrımcılığa maruz kalıp açlık sınırının altında maaş aldıklarını belirterek, bu durumu protesto etti.
Saraçhane'deki İBB hizmet binası karşısında bulunan 75. Yıl Parkı'nda toplanan BTO-Sen üyesi işçiler, halay çekip, çeşitli sloganlar attı.
Burada grup adına BTO-Sen Örgütlenme Sorumlusu Erkan Urel, haziran ayında işten çıkartılan ve aralarında engellilerin de bulunduğu 16 kişinin belediye yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında söz verilmesine karşın işlerine iade edilmediğini söyledi.
Muvazaalı taşeronluk uygulamasının söz verilmesine karşın kaldırılmayıp yaygınlaştırıldığını aktaran Urel, "Sendikal ayrımcılığa ilişkin uygulamalara son verileceği kararları alınmıştı, bu kararlara da riayet edilmedi. Ücretlerin makul seviyeye getirileceğinde anlaşılmıştı, sadece yaklaşık 250 lira tutarında bir zam yapıldı, ücretler yine açlık sınırının altında bırakıldı. Yemek parası günlük net 36,50 lira olacak denilmesine rağmen bu tutar brüt olarak ödendi. Yol parası ise aylık net akbil tutarı kadar olacak denilirken bunda da kısıntılar gerçekleştirildi." diye konuştu.
Urel, son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı "İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan bütün işçilere enflasyon farkı kadar zam yapılacağı" yönündeki açıklamaya rağmen sadece Ağaç AŞ işçilerinin bu kapsamın dışında bırakıldığını ifade etti.
İşverenin baskıları nedeniyle toplu iş sözleşmesi sürecinin davalık olduğunu ve yargı yolu ile işçilerin toplu iş sözleşmesi yapma haklarının en az 5 yıl boyunca engellendiğini vurgulayan Urel, belediye işçileri arasında açlık sınırının altında ve tek ikramiyesiz çalışan işçilerin Ağaç AŞ'de olduğunu dile getirdi.
Urel, yapılan haksız uygulamalara son verilip, sözlerin tutulmasını, ücretlerinin açlık sınırının üzerine çekilerek ayrımcılığa son verilmesini talep ettiklerini anlatarak, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.
Bu arada gruba destek vermek için gelen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da burada bir konuşma yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Esenler, Eyüp, Şişli, Beylikdüzü, Avcılar elektrik kesintisi...
- Kabine Toplantısı başladı mı, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Eylül Kabine kararları...
- TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde ucuz konut başvuruları başladı mı? İşte başvuru şartları...
- Emekli Ocak zammı netleşiyor... %16,91 zam müjdesi! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı enflasyon farkı...
- BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI 2022: Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Bursluluk İOKBS soru kitapçığı...
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile sosyal destek başvuruları devam ediyor mu? Ödeme tarihleri...
- MEB Okullar ne zaman açılacak 2022? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1,2,3,4,5. sınıflar...
- Emekliye promosyon müjdesi! Taahhüt süresi bitmeyen de alabilir! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yüksek ödeme için...
- Enflasyon oranıyla emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı belli oldu mu? Ağustos ayı enflasyon...
- Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, kaç oldu? TÜİK ile Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama...
- Ağustos ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu 2022? TEFE-TÜFE oranları...
- Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı?