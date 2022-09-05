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İşçinin hakkını sömüren CHP'li İBB bünyesindeki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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İşçinin hakkını sömüren CHP’li İBB bünyesindeki Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye sert tepki

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işçi katliamı adeta devam ediyor. DİSK'e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası üyesi bir grup, İBB bünyesindeki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de haksızlığa uğradıklarını iddia ederek protesto düzenledi. İBB'ye tepki gösteren grup düşük maaşla çalıştırıldıklarını savundu.

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de sendikal ayrımcılığa maruz kalıp açlık sınırının altında maaş aldıklarını belirterek, bu durumu protesto etti.

Saraçhane'deki İBB hizmet binası karşısında bulunan 75. Yıl Parkı'nda toplanan BTO-Sen üyesi işçiler, halay çekip, çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına BTO-Sen Örgütlenme Sorumlusu Erkan Urel, haziran ayında işten çıkartılan ve aralarında engellilerin de bulunduğu 16 kişinin belediye yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında söz verilmesine karşın işlerine iade edilmediğini söyledi.

Muvazaalı taşeronluk uygulamasının söz verilmesine karşın kaldırılmayıp yaygınlaştırıldığını aktaran Urel, "Sendikal ayrımcılığa ilişkin uygulamalara son verileceği kararları alınmıştı, bu kararlara da riayet edilmedi. Ücretlerin makul seviyeye getirileceğinde anlaşılmıştı, sadece yaklaşık 250 lira tutarında bir zam yapıldı, ücretler yine açlık sınırının altında bırakıldı. Yemek parası günlük net 36,50 lira olacak denilmesine rağmen bu tutar brüt olarak ödendi. Yol parası ise aylık net akbil tutarı kadar olacak denilirken bunda da kısıntılar gerçekleştirildi." diye konuştu.

Urel, son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı "İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan bütün işçilere enflasyon farkı kadar zam yapılacağı" yönündeki açıklamaya rağmen sadece Ağaç AŞ işçilerinin bu kapsamın dışında bırakıldığını ifade etti.

İşverenin baskıları nedeniyle toplu iş sözleşmesi sürecinin davalık olduğunu ve yargı yolu ile işçilerin toplu iş sözleşmesi yapma haklarının en az 5 yıl boyunca engellendiğini vurgulayan Urel, belediye işçileri arasında açlık sınırının altında ve tek ikramiyesiz çalışan işçilerin Ağaç AŞ'de olduğunu dile getirdi.

Urel, yapılan haksız uygulamalara son verilip, sözlerin tutulmasını, ücretlerinin açlık sınırının üzerine çekilerek ayrımcılığa son verilmesini talep ettiklerini anlatarak, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada gruba destek vermek için gelen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da burada bir konuşma yaptı.

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