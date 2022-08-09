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Haberler Galeri İstanbul'da deprem için tedbir alınıyor mu? İBB büyük depreme hazırlık yapıyor mu? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Reklam, algı, manipülasyon ve şovla bir kent yönetilemez

İstanbul'da deprem için tedbir alınıyor mu? İBB büyük depreme hazırlık yapıyor mu? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Reklam, algı, manipülasyon ve şovla bir kent yönetilemez

Uzmanlar İstanbul'da olası deprem için sürekli uyarılarda bulunuyor. Büyük felaketlerle karşılaşılmaması için önemli tedbirler alınması gerekiyor. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası depreme ne kadar hazır? Tedbir alınıyor mu? Konunun detaylarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Ekşi, "Gözümüzün içine baka baka müjdeleri verdi biz de sevindik. Şu anda 4. yıla girmiş durumdayız resmi verileri paylaşıyorum sıfır. Bu bizim ayıbımız. Mesele vadetmek değil yapmak." ifadelerini kullandı. Ekşi, resmi verileri tek tek paylaştı.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.08.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 13:58
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İstanbul’da deprem için tedbir alınıyor mu? İBB büyük depreme hazırlık yapıyor mu? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Reklam, algı, manipülasyon ve şovla bir kent yönetilemez

İstanbul büyük depreme ne kadar hazırlıklı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 100 bin konut vadetmişti. Bu vaatlerden kaç tanesi yapıldı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da deprem için tedbir alınıyor mu? İBB büyük depreme hazırlık yapıyor mu? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Reklam, algı, manipülasyon ve şovla bir kent yönetilemez

İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul’da deprem için tedbir alınıyor mu? İBB büyük depreme hazırlık yapıyor mu? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Reklam, algı, manipülasyon ve şovla bir kent yönetilemez

İstanbul'da 7 milyonun üzerinde bağımsız birimimiz var. Bunlardan 2000 yılından sonra 2,5 milyon konut güvenli yapı olarak yaşam alanı olarak kullanımımıza açılmış ama mevcut 1,5 milyon yapının riskli olduğunu biliyoruz.

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İstanbul’da deprem için tedbir alınıyor mu? İBB büyük depreme hazırlık yapıyor mu? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Reklam, algı, manipülasyon ve şovla bir kent yönetilemez

Bunlardan da 300 bin adetinin acil olarak dönüşmesi gerektiğini biliyoruz. Bu veriler bilimsel teknik olarak İBB arşivlerinde elimizde var.

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İstanbul’da deprem için tedbir alınıyor mu? İBB büyük depreme hazırlık yapıyor mu? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Reklam, algı, manipülasyon ve şovla bir kent yönetilemez

KORKUTAN TABLO

Bu konut varlığı ile ilgili Japon İş Birliği Ajansı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile birlikte İBB olarak deprem senaryolarını çalıştık.

Burada da beklenen İstanbul depreminde yani 7,5 büyüklüğündeki bir depremde 15 bin canımızı yitireceğimiz 30 milyon dolar çerçevesinde bir ekonomik kayıp ile karşı karşıya kalacağımızı ve 640 bin barınma sorunu yaşayacağımızı biliyoruz. Bu bizim ev ödevimiz.